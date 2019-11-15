Süper Loto sonuçları 14 Kasım 2019 - MPİ Süper Loto 630.hafta

15.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:12

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte büyük ikramiye kazanan kimse olmadı ve ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 14 Kasım Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 10.443.389,92 TL olarak belirlendi. 630. hafta çekişinde yapıldı ve 10 milyon devretti. Süper Loto nasıl oynanır?

630. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

14 Kasım Perşembe günü 630. Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı olarak aktarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş saat 21.15'te başladı. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

14 KASIM PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 630'uncu hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 11, 15, 30, 48 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 630'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 443 bin 389 lira 92 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 12 bin 346 lira 25'er, 4 bilen 3 bin 601 kişi 204 lira 30'ar, 3 bilen 76 bin 832 kişi 16 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 KASIM 2019

Süper Loto oyununun 629'uncu hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 6, 16, 19, 28 ve 45 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 629'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 444 bin 479 lira 71 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 82 kişi 7 bin 651 lira 35'er, 4 bilen 3 bin 969 kişi 171 lira 90'ar, 3 bilen 79 bin 389 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.