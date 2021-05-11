Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 41. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Hatayspor'da Boupendza'nın sol kanattan ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diof'un şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.

12. dakikada Malatyaspor'da Adem Büyük'ün kafayla pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mallan'ın şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.

20. dakikada Hatayspor'da Mesut'un sol çaprazdan içeriye gönderdiği sert ortada Diouf topa dokunamadı.

44. dakikada Hatayspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Diouf'un şutu kaleci Ertaç'da kaldı.

45. dakikada Hatayspor'da Akintola'nın sağ kanattan ortasında Diouf kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Esat Sancaktar xx

Yeni Malatyaspor : Ertaç xx, Semih xx, Wallace x, Hadebe x, Hafez xx, Mustafa xx, Zeki xx, Mallan xx, Foffana xx, Tetteh xx, Adem xx

Yedekler: Eray İşcan, Acquah, Zuqui, Umut Bulut, Malle, Ahmed Ildız, Ndizeye, Chebake, Kubilay, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf xx, Pablo xx, Mesut xx, Sackey xx, Riberio xx, Akintola xx, Aabid xx, Boupendza xx, Diouf xxx

Yedekler: Burak Çamoğlu, Katranis, Kone, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Traore, Kamara, Akomadi, Eren Fansa, Emir Kireçci

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Diouf (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Adem Büyük, Tetteh (Yeni Malatyaspor) - MALATYA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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