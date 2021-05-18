Süper Lig Netflix'te yayınlanacak mı?

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'in yeni yayın ihalesi için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Spor dünyası gelişmeleri yakından takip ederken Süper Lig Netflix'te yayınlanacak mı merak edildi.

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'in yeni yayın ihalesi için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Komisyon üyeleri Türk Telekom ve Turkcell ile bir görüşme gerçekleştirdi. Netflix, D Smart ve Sadettin Saran'dan da randevu alındı. Peki, Süper Lig Netflix'te yayınlanacak mı? İşte, detaylar?

SÜPER LİG NETFLİX'TE YAYINLANACAK MI?

Akşam'ın haberine göre, piyasa araştırmaları yapan komisyon üyeleri, Turkcell ve Türk Telekom ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Üyeler, yurt dışında bulunan yatırımcılarla da temaslarda bulundu. Komisyon üyeleri önümüzdeki süreçte Demirören Holding'e bağlı D-Smart ve yayın konusunda önemli bir isim olan Sadettin Saran ile bir araya gelecek. Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde ve Türki Cumhuriyetleri'nde yayınların pazarlanması için özel paketler hazırlanacak.

Komisyon üyelerinin, internet üzerinden abonelik yayıncılığı yapan Netflix'le de bir görüşme yapması bekleniyor. Üyelerin bu tarz yayın yapan tüm şirketlerle de bir araya geleceği belirtildi. Yurt dışındaki yayın sistemi de inceleniyor. beIN Sports'un yeniden ihaleye girip girmeyeceği henüz net değil. Yayıncı kuruluşun kısa bir süre içinde bu konu ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor.