SÜPER LİG MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe - Sivasspor maçı kaç kaç bitti ve kim yendi? Fenerbahçe - Sivasspor geniş maç özeti ve golleri! (VİDEO)

Trendyol Süper Lig'in kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Mücadeleyi kaçıranlar ise şimdi geniş maç özeti ve gollerin tekrarını izlemek için arama motorlarında araştırma yapıyor. "Fenerbahçe - Sivasspor maçı özeti izle" aramasıyla YouTube başta olmak üzere dijital platformlarda karşılaşmanın tekrar görüntülerine ulaşmak isteyen taraftarlar, maçta yaşanan kritik dakikaları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı kaç kaç sonuçlandı, goller kimlerden geldi? İşte, Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan maçın tüm önemli pozisyonları ve gol anları, geniş özet videosu…

FENERBAHÇE SİVASSPOR SÜPER LİG MAÇ ÖZETİ!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşması, nefes kesen anlara sahne oldu. Deplasmanda etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe - Sivasspor maçı kaç kaç bitti ve kim yendi

Maçın ilk golü, 42. dakikada Anderson Talisca'dan geldi. Yıldız oyuncu, serbest vuruştan attığı şık golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 47. dakikada Dusan Tadic'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi Sivasspor, 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından kaydettiği golle umutlandı.

Ancak maçın son sözü yine Fenerbahçe'den geldi. 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tadic, attığı golle skoru 3-1 yaptı ve maçın skorunu belirledi. Öte yandan, 85. dakikada Sivasspor'dan Uros Radakovic, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe - Sivasspor maç özeti

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını artırırken, Sivasspor sahasında önemli bir kayıp yaşadı. Karşılaşmayı kaçıranlar için maçın geniş özeti ve gollerin tekrarları dijital platformlar ve YouTube üzerinden yayınlandı.