HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor.

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
30.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:49
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüs sebebiyle verilen aranın ardından yeniden başlayan ligde 4 büyük takım üst sıralar için mücadele ederken, diğer taraftan da sakatlıklarla savaşıyor. Bu süreci en verimli şekilde geçiren Medipol Başakşehir ise dev rakiplerinin arasından sıyrılarak, bitime 5 hafta kala lider konumda bulunuyor.

Süper Lig'de takımların sakatlık sıkıntıları bitmiyor. Mart ayında koronavirüs sebebiyle verilen aradan sonra lige yeniden dönen takımlar, sakatlıklarla uğraşıyor. Evde geçirilen sürenin ardından tempolu idmanlara başlayan, özellikle dayanıklılık yüklenen futbolcuların birçoğunda sakatlıklar baş gösterdi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da bu nedenler haricinde de sakatlıklar olurken, futbolcular özellikle hazırlık sürecinin kısa olması, adaptasyon ve dayanıklılıkla ilgili sorunlar dolayısıyla bir dizi adale sakatlığı yaşadı. Dört büyük takım maç formu yakalamak için yoğun tempoda çalışıp kalan 5 hafta itibarıyla istedikleri seviyeye gelseler de eksiklerin de etkisiyle puan hanesine aynı başarıyı yansıtamadı. Şampiyonluk ve Avrupa hedefi bulunan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kalan haftalara artık final gözüyle bakıyor.SAKATLIKTAN EN ÇOK ÇEKEN GALATASARAYBu dönemde özellikle Galatasaray, sakatlık konusunda en çok başı ağrıyan takım oldu. Çaykur Rizespor maçında Muslera ve Andone'yi kaybeden sarı-kırmızılılarda, ardında Falcao, Marcao ve son Medipol Başakşehir maçında Lemina ile Linnes sakatlandı.Galatasaray ile birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da vuran sakatlık sorunu, ligin bitimine 5 hafta kala 4 büyükler için kabus oldu. Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Vida, Kevin-Prince Boateng; Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Simon Falette, Serdar Aziz, Vedat Muriç; Trabzonspor'da ise Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Sosa ve 1 maç takımını yalnız bırakan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak bazı karşılaşmalarda sahaya çıkamadı.ARADAN SIYRILAN BAŞAKŞEHİR OLDUDört büyüklerde yaşanan sakatlıklar, şampiyonluk yarışına da etki etti. Galatasaray'ın ara sonrası Çaykur Rizespor maçıyla başlayan puan kaybı, Gaziantep FK ve geçen haftaki Başakşehir maçıyla sürdü. Bu süreçte 6 oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk şansını da zora soktu.Trabzonspor'da da aynı dertler göze çarpıyor. Koronavirüs arası sonrası lige Göztepe galibiyetiyle başlayan bordo-mavililer, ardından gelen 2 maçta 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele veren Trabzonspor, bu kulvarda finale çıkmayı başardı. Ara sonrası 3 oyuncusundan sakatlıkları nedeniyle ayrı kalan Karadeniz ekibinde hedef, eksiksiz kadroyla şampiyonluğa ulaşıp kupayı kaldırmak.Özellikle rakiplerinin sakatlıklarla boğuştuğu dönemde çalışmalarını özveriyle sürdüren ve sakat oyuncusu bulunmayan Medipol Başakşehir ise bu süreci en verimli geçiren takım oldu. 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un öğrencileri, 29'uncu hafta itibarıyla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde avantajını ve şampiyonluk yolunda umutlarını güçlü şekilde koruyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi Spor
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti Spor
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var Spor
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi Spor
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti Spor
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Spor
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Destici Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Lut Kavmi Pcr Testi Çatlak Şanzel İlker Kulaksız
Şu an buradasınız: Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:16:21. #1.14#
title