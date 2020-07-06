Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 31. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Alanyaspor - Galatasaray müsabakasına Mete Kalkavan'ı, Trabzonspor - Antalyaspor maçına Halil Umut Meler'i, Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesine de Ali Şansalan'ı atadı.
Yarın oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe ve Başakşehir - Denizlispor karşılaşmalarının hakemleri ise geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti.
Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
7 Temmuz Salı
18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
8 Temmuz Çarşamba
18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Temmuz Perşembe
18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan
(İHA)
Kaynak: İHA