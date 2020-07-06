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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
06.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:13

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 31. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Alanyaspor - Galatasaray müsabakasına Mete Kalkavan'ı, Trabzonspor - Antalyaspor maçına Halil Umut Meler'i, Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesine de Ali Şansalan'ı atadı.

Yarın oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe ve Başakşehir - Denizlispor karşılaşmalarının hakemleri ise geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti.

Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

7 Temmuz Salı

18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

8 Temmuz Çarşamba

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Temmuz Perşembe

18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek

21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan

(İHA)

Kaynak: İHA

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