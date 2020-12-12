Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

12.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:23
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahasının dış çaprazından topla buluşan Michalak'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

66. dakikada ceza sahasının sağında topu kontrol eden Yalçın Kayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten sekerek ağlara gitti. 2-1

81. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Stefano Napoleoni'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 2-2

90. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı kornerde karambolde hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Boldrin'in vuruşu kaleciden sekti, dönen topu Skoda ağlara yolladı. 3-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Süleyman Özay xx, Yusuf Bozdağan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Meriah xx, Emir xx, Melnjak xxx, Doğan xxx, Donsah xx (Kemal Rüzgar dk. 90 ?), Michalak xxx (Yasin Pehlivan dk. 75 x), Boldrin xxx, Fernando xx (Onur Bulut dk. 68 x), Skoda xxx

Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Alberk Koç, Dusan Jovancic, Mithat Pala, Tunay Torun, Braian Samudio,

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Göztepe: İrfan Can xx, Berkan x (Dzenan Burekovic dk. 63 x), Alpaslan xx, Titi x (Brown Ideye dk. 90 ?), Murat, Kubilay xx (Yalçın Kayan dk. 56 x), Soner, Halil xx, Mossora x (Guilherme dk. 56 x), Tripic xx (Stefano Napoleoni dk. 56 xx), Ndiaye x

Yedekler: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Burak Süleyman, Yılmaz Basravi, Obinna Nwobodo,

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Sarı kartlar: Melnjak, Moroziuk, Yasin (Çaykur Rizespor), Mossora, Guilherme, Yalçın Kayan, Titi, Alparslan (Göztepe)

Goller: Boldrin (dk. 45), Michalak (dk. 58), Skoda (dk. 90) (Çaykur Rizespor), Yalçın Kayan (dk. 66) Napoleoni (dk. 81) (Göztepe) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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