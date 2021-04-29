Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında sol tarafta topla buluşan Davidson'un ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

22. dakikada sol tarafta topla buluşan Caner'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Marafona meşin yuvarlağı oyun alanı içine çeldi.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Salih'in sert şutunda top direğe çarpıp auta çıktı.

28. dakikada Mesut Özil'in sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde topa hamle yapmak isteyen Valencia savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı öncesinde ofsayt olduğu için VAR tarafından iptal edildi.

33. dakikada Caner'in sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topu alan Valencia meşin yuvarlağı Ozan'a bıraktı. Ozan Tufan'ın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Davidson'un verdiği pasta ceza sahası dışında topu alan Berkan'ın sert şutunu kaleci Harun kornere çeldi.

43. dakikada Davidson'a yaptığı müdahale sonucunda Gökhan Gönül, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Pozisyona yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR ile ofsayt kararı iptal edildi. Gökhan gördüğü kırmızı kart sonrası oyun dışında kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Abdullah Bora Özkara xx

Alanyaspor: Marafona xxx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Moubandje xx, Berkan xx, Siopis xx, Salih xx, Davidson xxx, Efecan xx, Mustafa xx

Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ceyhun, Efkan, Umut, Kadzior, Hasan Hüseyin, Tayfur, Bareiro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe: Harun xx, Gökhan x, Serdar xx, Attila Szalai xx, Caner xx, Sosa xx, Mert Hakan xx, Ozan xxx, Mesut Özil xx, Pelkas xx, Valencia xx

Yedekler: Osman, Novak, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Ferdi, Sinan, Cisse, Thiam, Samatta

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Kırmızı Kart: Gökhan Gönül (dk. 43) (Fenerbahçe) - ANTALYA

Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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