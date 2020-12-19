Sungurlu'da kan bağış kampanyası

Türkiye Kızılay Derneği Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu'da iki gün süreyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türkiye Kızılay Derneği Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu'da iki gün süreyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Çorum kan bağışı merkezi'nden gelen ekip, Atatürk Meydanı'nda bağışta bulunmak isteyen gönüllülerden kan almaya başladı. Kızılay görevlileri hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 11.00-18.00 saatleri arası kan bağışı alacaklar. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı