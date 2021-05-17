- Sünger deposu bir ayda 2 kez yandı
- Sünger deposu bir ayda 2 kez yandı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sünger satış işyeri bir ay içerisinde çıkan ikinci yangında kullanılamaz hale geldi.
- Sünger deposu bir ayda 2 kez yandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sünger satış işyeri bir ay içerisinde çıkan ikinci yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, dün gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi, Özfidanlık Sokak'taki bir sünger satış dükkanında çıktı. Dükkanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede iş yerinin tamamına yayılırken, çevredeki esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın; olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Sünger satış dükkanı ve deposu kullanılamaz hale geldi. 9 Nisan tarihinde çıkan ilk yangında da ağır hasar alan işyerinde meydana gelen yangının nedeniyse araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN