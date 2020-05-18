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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım

Türkiye'ye geri dönen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, liglerin yeniden başlaması gerektiğini savunurken "Eğer liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
18.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:19

Koronavirüs salgını sonrası ertelenen Süper Lig'in yeniden başlaması geri sayım sürerken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş bir açıklama geldi.

Liglerin yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından ülkesinden Türkiye'ye geri dönen tecrübeli çalıştırıcı, Rumen basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Liglerin yeniden başlatılmasını isteyen Sumudica "Romanya'dan Türkiye'ye geri döndüm. 14 gün karantina sürem devam ediyor. 14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım" ifadelerini kullandı.

"SEZON DEVAM ETMELİ"

Sumudica, iki gün önce yaptığı açıklamada da Türkiye'ye dönerek sağlığını riske attığını belirterek, "Dönerek, sağlığım açısından biraz risk aldım tabii. 55 gün boyunca evden hiç dışarı çıkmamıştım ama futbol benim için en önemli şey. Uyum sağlamalı ve sezona devam etmeliyiz. Fikrim bu yönde. Aynı zamanda bununla yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Maç sırasında tabii ki temaslar olacak. Sonuçta tenis veya satranç oynamıyoruz. Bence en iyi seçenek insanları bu konuda eğitmek. Sorumlular doğru kararları alacaktır" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
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