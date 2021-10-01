Sultangazi'de tırda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Sultangazi'de tırda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Sultangazi'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan ve plakası henüz tespit edilemeyen tırda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülürken, dorsesi bulunmayan tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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