Sultangazi'de polislere saldıran 8 kişi adliyeye sevk edildi
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Sultangazi'de polislere saldıran 8 kişi adliyeye sevk edildi

Sultangazi'de polislere saldıran 8 kişi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Sultangazi'de gürültülü müzik eşliğinde düğün yapan bir grup kendilerini uyaran polislere sandalye fırlatarak saldırmıştı.

İstanbul Sultangazi'de gürültülü müzik eşliğinde düğün yapan bir grup kendilerini uyaran polislere sandalye fırlatarak saldırmıştı. 4 polis memurunun yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde 27 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında yaşandı. Gürültülü müzik eşliğinde düğün yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerine, 8 kişi tarafından plastik ve demir sandalye fırlatılarak saldırıda bulunuldu.

Yaşanan olayda C.A, Ö.Y, M.A, C.G, V.A, K.T, B.Y. ve E.Y. isimli kişiler, takviye ekiplerin desteğiyle kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirildi. 4 Polis Memuru yaşanan saldırıda hafif şekilde yaralandı.

Konu ile ilgili gözaltına alınan 8 kişi tehdit, hakaret, kamu malına zarar verme ve görevli memura mukavemet suçlarından 28 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sultangazi'de polislere saldıran 8 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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