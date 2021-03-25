SULTANGAZİ'DE OKULA GİDERKEN KAMYONUN ALTINDA KALAN KÜÇÜK ÇOCUK ÖLDÜ

Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de, kamyonun altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte 106 sokakta yaşayan Suriye uyruklu Yazan Afura (9), evlerinin karşısında bulunan Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'na gitmek için evden çıktı. Bu sırada sokakta giden Uğur Çekiç yönetimindeki 34 BVM 636 plakalı kamyonu fark eden çocuk, beklemeye başladı. Kamyonun bir anda durması üzerine karşıya geçmek için yürümeye başlayan küçük çocuk, kamyon sürücüsünün hareket etmesi üzerine kamyonun altında kaldı. Kamyonun altında kalan küçük çocuğun üzerinden geçen kamyon sürücüsü, çevredeki velilerin uyarısı üzerine durdu. Büyük bir panik ve korku yaşayan şoför Uğur Çekici, kamyonun altında kalan küçük Afura'yı gördüğünde şoka girdi. Küçük çocuğu kamyonun altından çıkaran Çekici, yolda durdurduğu bir araçla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdü. Küçük çocuğun olay sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde bir süre araştırma yaptı. Kamyon sürücüsü Uğur Çekici, polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, olaydan haberdar olan Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi de kaza yerine gelerek ekiplerden ve okul yönetiminden bilgi aldı.

"ÇOCUK HAREKETSİZ YATIYORDU"

Kaza anını anlatan mahalle sakinlerinden Davut Polat, "Sabah çocukları alırken, boş araziden kamyon çıktı. Sağ tarafta da arabalar park halindeydi. O ara karşı binada oturan çocuk okula gelmek için evden çıkıyor. Karşıya nasıl geçiyorsa ön lastiğin altında kalıyor. Biz hemen şoförü durdurduk. Şoför panik halindeydi. Sonra baktığımızda çocuk hareketsiz yatıyordu. Ambulans çağırdık ama ambulansı beklemeden şoför bir aracı durdurdu ve çocuğu hastaneye götürdü. Ama kaybettik çocuğu. Okul önünde hiçbir tedbir yok. 2 bin 400 çocuk var bu okulda. İki tane kasis var sadece" dedi.

FECİ KAZA KAMERADA

9 yaşındaki Yazan Afura'nın hayatını kaybettiği feci kaza ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun seyir halinde olduğu ve durduğu görülüyor. Bu sırada karşıya geçmek isteyen Yazan Afura, yürümeye başlıyor. Kamyon hareket edince küçük çocuk, kamyonun altında kalıyor. Çocuklarını okula götüren velilerin durumu fark etmesi üzerine sürücüyü uyardıkları, uyarı üzerine sürücünün kamyonu durduğu görülüyor. Olaya tanık olan veliler büyük bir korku yaşarken, araçtan inip aşağı inen sürücü küçük çocuğu gördüğü an panikliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı