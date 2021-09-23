Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te

Birbirinden ilginç etkinlikler, yarışmalar ve gösterilerle TEKNOFEST 2021 başladı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Birbirinden ilginç etkinlikler, yarışmalar ve gösterilerle TEKNOFEST 2021 başladı. TEKNOFEST için hazırlıklarına günler öncesinden başlayan Sultangazi Belediyesi, dikkat çeken bilim standıyla festivalde yerini aldı. Standı ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, alandaki gençlerle birlikte stanttaki aktiviteleri deneyimledi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST başladı. Teknoloji yarışmaları ile büyük mücadelelere sahne olan festivalde Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopteri, Paraşüt Timleri, Hürkuş, TB2, Akıncı, Aksungur, Gökbey ve akrobasi uçaklarının yaptığı gösteriler ile heyecan doruklara çıkıyor.

Sultangazi Belediyesinin standı yoğun ilgiyle karşılandı

Sultangazi Belediyesinin bilime ve teknolojiye meraklı her yaştan katılımcıya hitap eden bilim standıyla festivalde yerini aldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin Robotik ve Fen Atölyelerine yer verilen stantta; 3D yazıcı, uzaktan kumandalı yarış robotları ile labirent robotları, mikroskopla incelenebilen canlı doku hücreleri ve daha nice bilimsel materyal ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Üstelik standı ziyaret eden katılımcıları roket maketi, uzay istasyonu maketi, şapka ve boyama kitabı (minikler için) hediyeleri bekliyor.

'Herkesi standımıza bekliyoruz'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun standı ziyaret ederek bilimsel materyaller hakkında bilgi aldı. Stantta bulunan ziyaretçilerle birlikte robot kullanan, mikroskopla incelemeler yapan ve diğer tüm aktivitelere katılan Başkan Dursun şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizin en önemli teknoloji festivalindeyiz. Burada gözlemlediğimiz ileri teknoloji insansız hava araçları, savunma sistemleri, elektrikli araçlar, model uydular ve daha sayamadığım nice teknolojik ürünler tüm Türkiye'nin olduğu gibi bizim de göğsümüzü kabarttı. Sultangazi Belediyesi olarak bu festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Standımızdaki tüm materyalleri burada bulunan gençlerle birlikte inceledik, denedik. Hepsi de oldukça ilgi çekici ve bilime merak uyandırıcı nitelikteydi. Ziyaretçilerimizin de standımızda bulunmaktan mutluluk duyduğunu gözlemledik. Başta Sultangazili komşularım olmak üzere herkesi standımıza davet ediyoruz."

Sultangazi Belediyesi, TEKNOFEST T13'te yer alan standında festivalin son günü olan 26 Eylül Pazar gününe kadar, 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - İSTANBUL

Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te

Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te

Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te

Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te

Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te

Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te

Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te

Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu

 Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Muş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Adil Karaismailoğlu Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:24:31. #1.11#