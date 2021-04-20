Sultanbeyli'de kahvehaneye korona baskını kamerada
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Sultanbeyli'de kahvehaneye korona baskını kamerada

Sultanbeyli'de kahvehaneye korona baskını kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de açık olduğu belirlenen bir kahvehaneye baskın yapıldı.

Sultanbeyli'de açık olduğu belirlenen bir kahvehaneye baskın yapıldı. Korona virüs kurallarının hiçe sayıldığı ve yasağa rağmen iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 46 kişiye toplam 159 bin lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde açık olduğu belirlenen bir kahvehaneye 19 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinde baskın yaptı. Kapalı olması gereken kahvehaneye yapılan baskında içeride bulunanların iskambil ve okey oynadığı belirlendi. Sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan 46 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununu gereğince toplam 159 bin 574 lira para cezası kesildi.

Baskın görüntüsü kamerada

Polis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenlenen baskın kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde içeridekilerin masada oyun oynadıkları görülüyor. Oyun masasında basılan şahıslar polisin içeri girmesiyle büyük bir şok yaşıyorlar. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de kahvehaneye korona baskını kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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