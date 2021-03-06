Sultanbeyli'de 417 işletmeye Kovid-19 denetimi yapıldı

Sultanbeyli'deki 417 işletme, "kısıtlamasız" ilk cumartesi gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" sürecinde "Haftalık Tematik Denetim Planı" uygulanmaya başlandı.

Bu çerçevede, ilçedeki 309 lokanta ve kafe gibi yeme-içme yerleri, 78 kahvehane, 20 dernek lokali ve 10 çay bahçesi Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetlendi.

Denetimlere katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, hedeflerinin koronavirüs yoğunluk haritasında İstanbul'un turuncu olan rengini önce sarıya, sonra maviye döndürmek olduğunu aktardı.

Bu hedef doğrultusunda Sultanbeyli'de özellikle yeme-içme yerleriyle ilgili emniyet, zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü personellerinin sürekli sahada olduklarını, denetimlerini artırarak devam ettiklerini belirten Kubilay, şunları kaydetti:

"Bugün de Sultanbeyli'deki toplam 417 işletmede ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştirdi. Denetim ekiplerimiz iş yeri sahiplerine özellikle HES kodu sorgulamaları, açık ve kapalı alanlarda yüzde 50 kapasite kullanımı ile masalar arasındaki mesafe konusunda uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. Kısıtlamalardan ancak kurallara uyup, maske takarak, mesafemize ve temizliğimize dikkat ederek kurtulabiliriz. Denetimlerdeki amacımız ceza uygulamadan ziyade daha çok rehberlik edici, bilgilendirmeyi ön planda tutan bir denetim anlayışı sergilemek. Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren ve tedbirleri elden bırakmayan esnafımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük