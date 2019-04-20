Sudan: Devrik Lider Ömer El Beşir'e Evinde Bulunan Para Dolu Bavullara İlişkin Soruşturma Açıldı

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir hakkında savcılık para aklama ve zimmetine yüklü miktarda para geçirme suçundan soruşturma başlattı.

Devrik liderin evini arayan askeri istihbarat güçleri içi 351 bin Amerikan Doları, altı milyon Euro ve beş milyon Sudan Sterlini ile dolu bavullar ele geçirdi. Savcının başkent Hartum'daki yüksek güvenlikli Kobar Cezaevi'nde tutulan Beşir'i konuyla ilgili sorgulamayacağı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle