SUBÜ'lü Eltemur'dan bronz madalya başarısı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Eda Eltemur Karate1 Premier Lig'in altıncı etabı olan Moskova'da kumite 68 kiloda İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Eda Eltemur Karate1 Premier Lig'in altıncı etabı olan Moskova'da kumite 68 kiloda İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabı Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Eda Eltemur'da gerçekleştirilen organizasyona katıldı. Eltemur, Karate1 Premier Lig'in altıncı etabı olan Moskova'da kumite 68 kiloda İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı. - SAKARYA