Su Tankerini Alan Yangına Koştu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde pazar gününden bu yana devam eden orman yangınına müdahale eden helikopter ve itfaiyelerin su aldığı havuzların boş kalmaması için civar köylerdeki vatandaşlar, kendilerine ait tankerlerle havuzlara su taşıyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, pazar günü Çukurca beldesi yakınlarında başlayan orman yangını, zaman zaman kısmen kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili oluyor.



Yüzlerce orman işçisi, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle mücadele ettiği yangın bölgesinde vatandaşlar da civar köylerden traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle çeşmelerden, derelerden ve göletlerden aldıkları suyu yangın havuzlarına getiriyor.



İlçede adeta seferberlik ilan eden vatandaşların yanı sıra bölgedeki özel firmalara ait beton mikserleri de havuzlara su taşıyor.



"Herkes canla başla çalışıyor"



Bölge sakinlerinden Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla mücadele eden itfaiye ve helikopterler için köylülerin tankerleriyle su taşıdığını söyledi.



Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Yıldız, "Ben de traktörüm ve tankerimle yangın havuzuna su taşıyorum. Helikopterler buradan su alıp yangına müdahale ediyor. İtfaiyeler, bizim tankerlerimizden doluma geliyor. Yardıma ihtiyaç olduğunu duyan herkes buraya geliyor." dedi.





Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Dereçarşamba İşletme Şefliğinde yangın havuzu görevlisi olan Tamer Tekdemir de aralıksız çalıştıklarını dile getirerek, "Vatandaşlarımız bizlere yardımcı olmak için buraya geliyor. Havuzun boşalmaması için su tankerleriyle su taşıyor. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Herkes canla başla çalışıyor." ifadesini kulandı.



Tekdemir, bölgeye gelip olumsuz konuşanların da olduğunu belirterek, "Hepimiz zaten çok yorgunuz, lütfen biraz dikkat edelim. Ayrıca sosyal medyadan buradaki çalışmaları görmeden üzücü paylaşımlar yapanlar var. Herkes burada elinden geleni yapmaya çalışıyor." diye konuştu.