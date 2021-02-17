Su samurlarını inci kefali ile beslediler
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Su samurlarını inci kefali ile beslediler

17.02.2021 08:21 | Son Güncelleme: 17.02.2021 08:25
Su samurlarını inci kefali ile beslediler

VAN'ın Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koç Köprü Mahallesi'ndeki Ilıca Çayı'nda yaşayan su samurları, bir grup gönüllü tarafından inci kefali ile beslendi.

VAN'ın Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koç Köprü Mahallesi'ndeki Ilıca Çayı'nda yaşayan su samurları, bir grup gönüllü tarafından inci kefali ile beslendi. Satın aldıkları balıkları çaya bırakan çevre gönüllüleri, nesli tehlike altındaki su samurlarını imkanları dahilinde beslemeye devam edeceklerini söyledi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları, bir süre önce Koç Köprü Barajı sularının döküldüğü Ilıca Çayı'nda bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bunun üzerine bir grup gönüllü harekete geçti. Bölgede etkili olan soğuk havaların, yaban hayatını olumsuz yönde etkilediğini ve samurların da yiyecek sorunu yaşadığını düşünen esnaf Engin İşler, 5 arkadaşı ile pazardan inci kefali balığı alarak bölgeye gitti.Satın aldıkları balıkları Ilıca Çayı'na gelerek su samurlarına yediren İşler, hem su samurlarını görebilmenin, hem de onlara yiyecek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İmkanları ölçüsünde su samurlarına yiyecek getirmeyi sürdüreceklerini belirten İşler, "Su samurları bölgemizde sık görünen canlılar değil. Bölgedeki hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşadıklarını düşünerek onlar için balık aldık. Bundan dalıyı da büyük mutluluk yaşadık. Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarını bundan sonra da sık sık ziyaret etmeyi ve onlara yiyecek getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. 


Su samurlarını inci kefali ile beslediler
Su samurlarını inci kefali ile beslediler
Su samurlarını inci kefali ile beslediler
Su samurlarını inci kefali ile beslediler
Su samurlarını inci kefali ile beslediler
Su samurlarını inci kefali ile beslediler
Su samurlarını inci kefali ile beslediler
Su samurlarını inci kefali ile beslediler
Su samurlarını inci kefali ile beslediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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