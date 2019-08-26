Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldı

26.08.2019 16:39

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bahçe sulayan Hakan Tespi (30) arızalanan su dinamosunu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Tekebaşı Mahallesi'nde oturan Hakan Tespi, bahçede sulama yaptığı sırada, arızalanan su dinamosunu tamir etmek istedi. Bu sırada akıma kapılan ve ağır yaralanan Tespi, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hakan Tespi'nin cenazesi Tekebaşı Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: DHA