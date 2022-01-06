Stokçuluğa ağır cezalar getiren teklif Meclis'te kabul edildi - Haberler
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Stokçuluğa ağır cezalar getiren teklif Meclis'te kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi. Stokçuluk yaptığı belirlenenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

AK Parti Zonguldak milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve 40 milletvekilinin imzasının Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifle, bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmesi neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreyle sözleşme süreleri, hakkın başlamasından itibaren 49 yıla kadar uzatılacak.

LPG dağıtıcıları tanımı genişletiliyor. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanların lisans alması önlenecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi amaçlı olarak kullanımına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un "ceza hükümleri" başlıklı maddesinde değişiklik yapılacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlenecek. Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarılacak.

Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş ve elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı tesisler faaliyetlerinin niteliğine göre TEİAŞ ve TEDAŞ'a devredilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca tahsil edilmesi gereken tutarlar için 31/12/2023 tarihine kadar oda ve borsa üyeleri hakkında icra takip işlemleri durdurulacak ve durma süresince zamanaşımı süresinin işlememesi amaçlanıyor.

Stokçuluğa cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

Stokçuluğa cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

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