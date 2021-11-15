PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı - Haberler
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PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı

AA / Hilmi Sever - Haberler | Güncel

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla birlikte Karadağ'ın başkenti Podgorica'da koşuya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla birlikte Karadağ'ın başkenti Podgorica'da koşuya çıktı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımı'nın teknik direktörü Kuntz, yardımcılarından Jan-Moritz Lichte ve fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell ile birlikte ay-yıldızlı ekibin konakladığı otelin etrafında koştu.

Kuntz, çekim yapan basın mensupları ve yolda karşılaştığı Türk taraftarları da selamladı.

A Milli Takım, bu akşam yapacağı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarını sürdürecek.

PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı

PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı

PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı

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AA / Hilmi Sever - Son Dakika Haberleri

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