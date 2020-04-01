"Star Wars" oyuncusu Andrew Jack, Kovid-19 nedeniyle öldü
"Star Wars" (Yıldız Savaşları) film serisi aktörlerinden Andrew Jack, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'de hayatını kaybetti.
"Star Wars" (Yıldız Savaşları) film serisi aktörlerinden Andrew Jack, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'de hayatını kaybetti.
Menajeri Jill McCullough, aynı zamanda aksan koçluğu yapan 76 yaşındaki İngiliz aktör Jack'in, Surrey'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Jack'in Kovid-19 nedeniyle Avustralya'da karantinada olan eşi Gabrielle Rogers, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Andrew Jack'e 2 gün önce yeni tip koronavirüs teşhisi konuldu. Acı çekmedi ve ailesinin onunla 'birlikte' olduğunu bilerek huzur içinde hayata gözlerini yumdu." ifadesine yer verdi.
Andrew Jack, "Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi" (Yıldız Savaşları: Son Jedi), "Solo: A Star Wars Story" (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi), "Star Wars: Episode VII – The Force Awakens" (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) filmlerinde rol almıştı.
Jack'in, aksan koçluğu yaptığı kişiler arasında oyuncu Robert Downey Jr. ve Chris Hemsworth da bulunuyor.
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Kaynak: AA