Stadyumda evlilik teklifi
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Stadyumda evlilik teklifi

Stadyumda evlilik teklifi
Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK - Haberler | Spor

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma öncesi yeşil mavili takımın sosyal medya sorumlusu Mükremin Çetinoğlu, kız arkadaşı Zeynep Seçil Öztürk'e tribünde evlenme teklif etti.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma öncesi yeşil mavili takımın sosyal medya sorumlusu Mükremin Çetinoğlu, kız arkadaşı Zeynep Seçil Öztürk'e tribünde evlenme teklif etti. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Öztürk teklifi kabul etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması öncesinde tribünde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı. Çaykur Rizespor'un sosyal medya sorumlusu Mükremin Çetinoğlu, kız arkadaşı Zeynep Seçil Öztürk'e evlenme teklif etti.  Çetinoğlu yanında getirdiği yüzüğü kız arkadaşına uzatarak teklifini dile getirdi. Sürpriz karşısında heyecanlanan Öztürk evlenme teklifini kabul etti. Çift daha sonra birbirine sarıldı. Tribünde o anlara tanık olanlar da çifti alkışladı.


Stadyumda evlilik teklifi
Stadyumda evlilik teklifi
Stadyumda evlilik teklifi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

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