SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı emekli zam farkı ne zaman yatacak? SGK tahsis numarasına göre emekli aylığı ödeme günleri!

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensubu vatandaşlar, zamlı maaşlarını ve fark ödemelerini alacakları tarihleri öğrenmek için SGK tahsis numarasına göre emekli aylığı ödeme günleri listesini araştırıyor. Yüzde 16,67 oranında yapılan Temmuz zammının ardından SGK, ödeme takvimini duyurdu. Peki, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı fark ödemeleri ne zaman yapılacak? Tahsis numarasına göre maaşlar hangi gün yatırılacak? İşte detaylar...

SSK, BAĞKUR EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz 2025 zammı sonrası oluşan maaş farklarının, SGK tarafından Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SGK, resmi açıklamasında fark ödemelerinin maaşlarla birlikte veya kısa süre içinde ayrıca ödeneceğini belirtti.

SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli Sandığı (4C) memur emeklileri, maaşlarını genellikle ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Fark ödemeleri de aynı tarihlerde hesaplara geçiyor.