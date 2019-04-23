Sri Lanka Saldırılarında Ölenlerin Sayısı 310'a Yükseldi, 40'a Yakın Kişi Gözaltına Alındı
Sri Lanka’da Paskalya gününde, kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi, 500’den fazla da yaralı bulunuyor. Sri Lanka polisi, aralarında bir Suriye vatandaşının da bulunduğu, 40'a yakın şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sri Lanka'da Paskalya gününde, kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi, 500'den fazla da yaralı bulunuyor.
Saldırılara ilişkin operasyonların devam ettiğini aktaran Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yetkiler gözaltına alınanlar arasında bir Suriye vatandaşının da bulunduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com