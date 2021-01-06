Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

06.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:22
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 1 kuruş, en düşük 247 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 1 kuruş, en düşük 247 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,86 azalarak 170 milyon 913 bin 670 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 321 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 247 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 296 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 87 kuruş, en düşük 247 lira 2 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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