Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 1 kuruş, en düşük 107 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 1 kuruş, en düşük 107 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,76 azalarak 117 milyon 875 bin 90 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 340 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 107 lira 15 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 246 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 250 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 46 kuruş, en düşük 167 lira 50 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA