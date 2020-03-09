SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 1 kuruş, en düşük 107 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

09.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:22
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 1 kuruş, en düşük 107 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,76 azalarak 117 milyon 875 bin 90 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 340 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 107 lira 15 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 246 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 250 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 46 kuruş, en düşük 167 lira 50 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Ekonomi
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Ekonomi
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Ekonomi
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Ekonomi
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Ekonomi
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Müslüm Gürses Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:17:31. #1.15#