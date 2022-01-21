Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 773 bin 786 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 469 bin 878 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 62 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 167 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 267 milyon 328 bin 543 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 278 milyon 896 bin 970 metreküp olarak kayıtlara geçti.