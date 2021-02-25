Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1217 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1217 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 830 bin 300 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 535 bin 485 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1217 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 432 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1253 lira 70 kuruş, satış fiyatı 1180 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 222 milyon 969 bin 329 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 220 milyon 561 bin 927 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş