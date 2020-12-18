Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1316 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1316 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 928 bin 155 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 429 bin 360 lira liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1316 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 983 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1356 lira, satış fiyatı ise 1277 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 213 milyon 670 bin 632 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 727 bin 975 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow