SPORUN KALBİ BOZÜYÜK'TE ATTI 15 2021, 10: 03

Belediyemiz tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu ve Sokak Basketbolu branşlarını kapsayan 4 Eylül Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri sona erdi.

4 Eylül Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvalarda, 4 gün boyunca aralıksız spor heyecanı yaşanırken, final maçlarının ardından; Plaj Voleybolu kategorisinde küçük kızlarda Yıldızlar, Büyük Kızlarda Ralli ; Büyük Erkeklerde Last Dance takımları birinci oldu. Sokak Basketbolunda ise Kızlarda Sarı Takım, Yıldız Erkeklerde Kırmızı Takım, Genç Erkeklerde Meya ve Büyük Erkeklerde Jiby's Burger şampiyon olmayı başardı.

Turnuvanın düzenlendiği alanda kıyasıya geçen maçlar devam ederken, Belediye Başkanımız Yardımcısı Ali Şahinoğlu; Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupasında ilçeyi temsil edecek sporcuların aileleri ile görüştü. İzmir Dikili'de oynanacak turnuvada mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularına başarılar dileyen Başkan yardımcısı çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

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Belediyemiz tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu ve Sokak Basketbolu branşlarını kapsayan 4 Eylül Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri sona erdi.

4 Eylül Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvalarda, 4 gün boyunca aralıksız spor heyecanı yaşanırken, final maçlarının ardından; Plaj Voleybolu kategorisinde küçük kızlarda Yıldızlar, Büyük Kızlarda Ralli; Büyük Erkeklerde Last Dance takımları birinci oldu. Sokak Basketbolunda ise Kızlarda Sarı Takım, Yıldız Erkeklerde Kırmızı Takım, Genç Erkeklerde Meya ve Büyük Erkeklerde Jiby's Burger şampiyon olmayı başardı.

Turnuvanın düzenlendiği alanda kıyasıya geçen maçlar devam ederken, Belediye Başkanımız Yardımcısı Ali Şahinoğlu; Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupasında ilçeyi temsil edecek sporcuların aileleri ile görüştü. İzmir Dikili'de oynanacak turnuvada mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularına başarılar dileyen Başkan yardımcısı çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

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