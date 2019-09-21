Spora anlamlı destek

21.09.2019 14:21

Bornova Belediyesi ve İzmir'deki özel bir hastane, spora destek vermek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla iş birliği yapma karar aldı.



Bornova'daki spor kulüplerin yanında olmaya özen gösteren Bornova Belediyesi, bu vizyon doğrultusunda bir adım daha attı. Belediye, ilçedeki amatör kulüplere sağlık hizmeti desteği verilmesi amacıyla Özel Ata Sağlık Hastanesi ile iş birliği yapma kararı aldı. Sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, iş birliği kapsamında hastane yöneticilerini ziyaret etti. Sporun gençleri kötü alışkanlıkları korurken, zihinsel ve bedensel gelişimlerine de büyük katkı sağladığını anlatan Başkan İduğ, "Spora katkı tesisleşme, yetiştirme ve sağlık alanlarında olur. Bunların hepsi birbirine entegre konulardır. Spora katkı ancak paydaşlarla sağlanacak iş birlikleriyle başarıya ulaşabilir. Birlikte yürüyeceğimiz yolda her iki kurum olarak sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.



Hastanenin sağlık hizmetlerinde spor kulüplere ve sporcuların yanında olacağını belirten Başkan İduğ, "Her şey para değildir. Bu işi gönüllülük esaslı yapan kuruluşlarla işbirliği içinde olmak bizleri fazlasıyla onurlandırıyor. Bu işbirliği kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracağımız gençler için çok değerli. Biz bunun peşindeyiz" şeklinde konuştu.



Özel Ata Sağlık Hastanesi Genel Koordinatörü İlknur Gacka da, spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirterek, "Ata Grup olarak sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Çevre, eğitim ve spor alanlarında da gücümüzün yettiği ölçüde dernek ve kulüplere destek olmaya çaba gösteriyoruz. Bornova Belediyesi ile yaptığımız iş birliği kurumumuz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştu" diye aktardı. - İZMİR

Kaynak: İHA