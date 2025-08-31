Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de büyük sürpriz
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sarper Barış Saka karşılaşmanın VAR hakemi olarak görev alacak.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita.

Fenerbahçe: Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-Nesyri

