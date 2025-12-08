Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında şüpheliler Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız ve Gamze Neli Kaya savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Bahis soruşturmasında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Konyasporlu Alassane Ndao ve Ahmet Okatan tutuklandı.

SEVK YAZILARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheliler Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik hakkında hazırlanan sevk yazıları da ortaya çıktı.

FENERBAHÇE MAÇLARIDA DAHİL OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA BAHİS KUPONU BULUNDU

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının kaptanı olan Mert Hakan Yandaş'ın, şüpheli Ersen Dikmen ile 04 Aralık 2021 – 26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira tutarında para transferi yaptığı, Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği, şüpheli Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 74 lira gönderdiği Dikmen'in Yandaş'tan para transferi almaya başladığı tarih olan 04 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu, Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, Yandaş'ın şüpheli Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği yazıldı.

OYNAMA ŞEKLİ OLARAK KENDİ KAZANIR VE 2,5 ÜST GOL OLUR ŞEKLİNDE BAHİS ALDIĞI YAZILDI

Galatasaray'lı futbolcu Metehan Baltacı'nın Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, Şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur şeklinde bahis aldığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; 2021 yılına ait mesajlarında Vevobahis isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli kişiye 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarının tespit edildiği ve yine 'Tipo90', 'Totobo', 'Holiganbet' isimli yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİ TESPİT EDİLDİ

Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunda; 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 1.157 işlemde 1 milyar 226 altı milyon TL tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 Milyar 197 milyon TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu, Yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişi ile aralarında para transferinin olduğu, ayrıca bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği, yine hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu yazıldı.

ÇOK SAYIDA BAHİS VERİLERİ BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Emrah Çelik'in Antalyaspor A.Ş'nin ikinci başkanı olduğu, açık kaynak araştırmasında yöneticisi olduğu dönemde Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilerin bulunduğu, 2019–2024 tarihleri arasında Antalyaspor futbol takımının oynadığı müsabakalara ilişkin çok sayıda yasal bahis verilerinin bulunduğunun tespit edildiği, bu şekilde şüphelinin bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.