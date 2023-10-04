Zonguldak Hentbol Spor Kulübü Forma ve Kadro Tanıtımı

Zonguldak Hentbol Spor Kulübü'nün forma ve kadroda yer alan oyuncuları Maden Müzesi'nde tanıttı.

Yeni kurulan ve 2023-2024 sezonunda Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Zonguldak Hentbol Spor Kulübü'nün yeni sezon oyuncu kadrosu ve formalarını tanıtmak için bir program gerçekleştirdi. Programın ardından Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu'na 67 numaralı formayı takdim ettiler.

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun ve Zonguldak Hentbol Spor Kulübü Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ve üyeleri Sayın Cem Küçük, Cenk Akbostancı, Serkan Duran, Erkan Çakır, Eren Tülübaş, Osman Uğurlu ve Orhan Can ile birlikte Zonguldak Valisi Sayın Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret edip hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Zonguldak Hentbol Spor Kulübü, şahsına özel yapılmış formasını ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklorik Kitre Bebek Sanatçısı Sayın Perihan Uğurlu'nun el emeği yapmış olduğu Zonguldak ilinin sembolü olan madenci kıyafetli orijinal mini heykelini hediye ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK