Zonguldak Belediyespor ile Beycuma Cezaevispor Maçında İnfaz Koruma Memuru Kalp Krizi Geçirdi

ZONGULDAK Belediyespor ile Beycuma Cezaevispor arasındaki futbol müsabakasında, Beycuma Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Akın Tiryaki (40) kalp krizi geçirdi. Tiryaki'ye ilk müdahaleyi futbol sahasının yanındaki kortta tenis oynayan doktorlar yaparken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fener Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait futbol sahasında meydana geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği kurumlar arası futbol turnuvasında Zonguldak Belediyespor ile Beycuma Cezaevispor karşı karşıya geldi. Maçta 5 dakika kadar sahada kalan Beycume Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan Akın Tiryaki iddiaya göre fenalaşarak kenara geçti. Daha sonra olduğu yere yığılan Tiryaki için arkadaşları yardım çağırdı.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Futbol sahasının yanındaki kortta tenis oynayan doktorlar yardım çağrıları üzerine gelerek Tiryaki'ye kalp masajı yapmaya başladı. Bu esnada haber verilen sağlık ekipleri de gelerek Tiryaki'yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de hastaneye gelerek Tiryaki'nin durumu hakkında bilgi aldı. Bir süre kalbi duran Tiryaki'nin durumu burada stabilize edilince Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne anjiyo yapılması için sevk edildi. Tiryaki'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.