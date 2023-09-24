Zonguldak Belediye Başkanı ve AK Parti Teşkilatı Halı Sahada Dostluk Maçı Düzenledi

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve AK Parti teşkilatı, Ontemmuz Mahallesinde hizmete sunulan futbol sahasında dostluk maçı düzenledi. Başkanlar keyifli bir akşam geçirdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve AK Parti teşkilatı halı sahada dostluk maçı düzenledi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, il ve ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyeleri Ontemmuz Mahallesinde hizmetine sunulan futbol sahasında futbol maçı düzenledi. Hünerlerini sergileyen başkanlar keyifli bir akşam yaşadı. - ZONGULDAK