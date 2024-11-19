Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu

Alman futbol veri sitesi Transfermarkt, Türkiye'nin 81 ilinin en değerli futbolcularını sıraladı. Listede Süper Lig'de ve 5 büyük lige transfer olan yıldızlarımız yer aldı.

ZİRVE ARDA GÜLER'İN

Sitede yapılan açıklamada, "Ankara'nın en değerli futbolcusu 45 milyon euro ile Arda Güler olurken, Kocaeli'de en değerli futbolcu 18 milyon euro ile Kerem Aktürkoğlu oldu. Rize'de Barış Alper Yılmaz öne çıkarken, Çorum'da ise İrfan Can Kahveci en yüksek piyasa değerine sahip isim olarak dikkat çekti. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da ise 15 milyon euro piyasa değeriyle Semih Kılıçsoy ilk sırada yer aldı" denildi.

01 - Adana

İrfan Can Eğribayat - Fenerbahçe (1,2 milyon euro)

02 - Adıyaman

Ömer Faruk Yücel - Karacabey Belediyesi (150 bin euro)

03 - Afyonkarahisar

Alper Potuk - Gostivar (200 bin euro)

04 - Ağrı

Yakup Kırtay - Erzurumspor (550 bin euro)

05 - Amasya

Ali Kaan Güneren - Ankaragücü (1,4 milyon euro)

06 - Ankara

Arda Güler - Real Madrid (45 milyon euro)

07 - Antalya

Uğurcan Çakır - Trabzonspor (8,5 milyon euro)

08 - Artvin

Poyraz Yıldırım - Trabzonspor (800 bin euro)

09 - Aydın

Çağlayan Menderes - Sarıyer (250 bin euro)

10 - Balıkesir

Cengiz Ünder - Fenerbahçe (10 milyon euro)

11 - Bilecik

Ebrar Aydın - Düzcespor - (25 bin euro)

12 - Bingöl

Emircan Gürlük - Orenburg (600 bin euro)

13 - Bitlis

Suat Kaya - Çorum FK (275 bin euro)

14 - Bolu

Nurettin Çakır - Fethiyespor (150 bin euro)

15 - Burdur

Hasan Berat Kayalı - Altınordu (200 bin euro)

16 - Bursa

Enes Ünal - Bournemouth (15 milyon euro)

17 - Çanakkale

Erce Kardeşler - Hatayspor (400 bin euro)

18 - Çankırı

Hasan Ayaroğlu - Sarıyer - (125 bin euro)

19 - Çorum

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe (10 milyon euro)

20 - Denizli

Recep Niyaz - Eyüpspor (700 bin euro)

21 - Diyarbakır

Mehmet Yeşil - Amed SK (600 bin euro)

22 - Edirne

Doğan Can Davas - Amed SK (650 bin euro)

23 - Elazığ

Adil Demirbağ - Konyaspor (1,8 milyon euro)

24 - Erzincan