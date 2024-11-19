Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
Alman futbol veri sitesi Transfermarkt, Türkiye'nin 81 ilinin en değerli futbolcularını sıraladı. Ülkemizin en değerli futbolcusu 45 milyon euro ile Arda Güler oldu. İşte diğer iller ve futbolcuları...
Alman futbol veri sitesi Transfermarkt, Türkiye'nin 81 ilinin en değerli futbolcularını sıraladı. Listede Süper Lig'de ve 5 büyük lige transfer olan yıldızlarımız yer aldı.
ZİRVE ARDA GÜLER'İN
Sitede yapılan açıklamada, "Ankara'nın en değerli futbolcusu 45 milyon euro ile Arda Güler olurken, Kocaeli'de en değerli futbolcu 18 milyon euro ile Kerem Aktürkoğlu oldu. Rize'de Barış Alper Yılmaz öne çıkarken, Çorum'da ise İrfan Can Kahveci en yüksek piyasa değerine sahip isim olarak dikkat çekti. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da ise 15 milyon euro piyasa değeriyle Semih Kılıçsoy ilk sırada yer aldı" denildi.
01 - Adana
- İrfan Can Eğribayat - Fenerbahçe (1,2 milyon euro)
02 - Adıyaman
- Ömer Faruk Yücel - Karacabey Belediyesi (150 bin euro)
03 - Afyonkarahisar
- Alper Potuk - Gostivar (200 bin euro)
04 - Ağrı
- Yakup Kırtay - Erzurumspor (550 bin euro)
05 - Amasya
- Ali Kaan Güneren - Ankaragücü (1,4 milyon euro)
06 - Ankara
- Arda Güler - Real Madrid (45 milyon euro)
07 - Antalya
- Uğurcan Çakır - Trabzonspor (8,5 milyon euro)
08 - Artvin
- Poyraz Yıldırım - Trabzonspor (800 bin euro)
09 - Aydın
- Çağlayan Menderes - Sarıyer (250 bin euro)
10 - Balıkesir
- Cengiz Ünder - Fenerbahçe (10 milyon euro)
11 - Bilecik
- Ebrar Aydın - Düzcespor - (25 bin euro)
12 - Bingöl
- Emircan Gürlük - Orenburg (600 bin euro)
13 - Bitlis
- Suat Kaya - Çorum FK (275 bin euro)
14 - Bolu
- Nurettin Çakır - Fethiyespor (150 bin euro)
15 - Burdur
- Hasan Berat Kayalı - Altınordu (200 bin euro)
16 - Bursa
- Enes Ünal - Bournemouth (15 milyon euro)
17 - Çanakkale
- Erce Kardeşler - Hatayspor (400 bin euro)
18 - Çankırı
- Hasan Ayaroğlu - Sarıyer - (125 bin euro)
19 - Çorum
- İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe (10 milyon euro)
20 - Denizli
- Recep Niyaz - Eyüpspor (700 bin euro)
21 - Diyarbakır
- Mehmet Yeşil - Amed SK (600 bin euro)
22 - Edirne
- Doğan Can Davas - Amed SK (650 bin euro)
23 - Elazığ
- Adil Demirbağ - Konyaspor (1,8 milyon euro)
24 - Erzincan
- Oğuz Gürbulak - Manisa FK (225 bin euro)