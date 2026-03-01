Haberler

Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

  • Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı.
  • Fenerbahçe, bu beraberlikle üst üste ikinci puan kaybını yaşadı ve 54 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
  • Antalyaspor, bu maç sonucunda 24 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

KEREM AKTÜRKOĞLU FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

ANTALYA'DA BÜYÜK FIRSAT KAÇTI

33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.

DEVRE BİTMEDEN İLK GOL GELDİ

43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA FARK İKİYE ÇIKTI

Antalyaspor, 49. dakikada zorlu rakibi karşısında skoru 2-0'a getirdi. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Sander van de Streek yükselerek topu ağlarla buluşturdu.

SIDIKI CHERIF FENERBAHÇE'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

63. dakikada Fenerbahçe, farkı bire indirdi. Kante'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Asensio'nun ortasında topa iyi yükselen Cherif düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe farkı bire indirdi. Genç oyuncu, sarı-lacivertli takımdaki ilk golünü attı.

FENERBAHÇE'DEN BİR GOL DAHA

Baskısını artıran konuk ekip Fenerbahçe, 69. dakikada skoru eşitledi. Hızlı çıkılan atakta Asensio sağ kanattan ortaya top çevirdi. Araya girmek isteyen Veysel Sarı, topu kendi kalesine gönderdi.

SON SANİYELERDE TOP DİREKTEN DÖNDÜ

90+7. dakikada Fred'in ceza sahasına havalandırdığı top Guendouzi'den sekerken, kale önünde Nene'in şutu üst direkten döndü.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ PUAN KAYBI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, 54 puana yükselerek lider Galatasaray'ım 4 puan gerisine düştü. Antalyaspor ise 24 puana çıktı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

