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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-0 mağlup etti

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Konyaspor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-0 yenerek bir üst tura çıktı. Maçta Emirhan Gedikli, Yunus Mallı ve Bruno Paz'ın attığı gollerle Konyaspor galip geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Konyaspor sahasında 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Emirhan Gedikli'nin rakibini geçip çaprazdan yakın köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada sol kanattan Niko pasında topla buluşan Yasir, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Yunus'a aktardı. Yunus'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muriç pasını ön direkte bekleyen Emrehan'a gönderdi. Emrehan da pasını kale alanı içerisindeki Bruno Paz'a aktardı. Paz yakın mesafeden boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Yunus Dursun, Serdar Soydan, Salih Burak Demirel

Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş (Francisco Calvo dk. 64), Yasir Subaşı, Steven Nzonzi, Niko Rak (Muhammed Kocatürk dk. 80), Bruno Paz (Ata Karababa dk. 80), Yunus Mallı (Robert Muric dk. 73), Louka Prip (Mehmet Büyüksayar dk. 64), Emirhan Gedikli

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Soner Dikmen, Guilherme, Çikalleshi, Ömer Sağlam

Beyoğlu Yeni Çarşıspor: Onur Tekin, Batuhan Ekinci, Alper Aşkın, Yiğit İfet Has (Murat Kaan Çalık dk. 46), Emirhan Başyiğit (Erdoğan Kaya dk. 80), Barışcan Altunbaş (Ali Arda Bulut dk. 80), Atalay Gürel (Fırat Güllü dk. 71), Sedat Komi, Emirhan Kayar, Celil Çelikel (Yusuf Ali Özer dk. 71), Embiya Ayyıldız

Yedekler: Cengizhan Şarli, Mutlu Güler, Arda Uzun, Mehmet Soyarslan, Emircan Alturan

Goller: Emirhan Gedikli (dk. 14), Yunus Mallı (dk. 34), Bruno Paz (dk.74) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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