Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor Belediye Kütahyaspor'u 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda Corendon Alanyaspor, sahasında Belediye Kütahyaspor'u 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Alanyaspor'un golleri Sisto, N. Janvier ve Anderson Silva'dan gelirken, Belediye Kütahyaspor'un tek golünü Berkant Şahin Kök attı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda Corendon Alanyaspor, sahasında Belediye Kütahyaspor'u 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Alanyaspor'da sağ çaprazdan ceza alanına giren Sisto'nun şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
14. dakikada Alanyaspor'da ceza sahasında Augusto'nun yaptığı şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.
27. dakikada Alanyaspor kornerden dönen topta Emirhan Çavuş pasını Sisto'ya verdi. Sisto ceza yayının dışından sert bir şut vurarak savunmaya çarptı ve top filelerle buluştu. 1-0
34. dakikada Alanyaspor sağ kanattan gelen Yunus son çizgide pası ceza yayının önüne çıkardı. Gerilerden gelen Janvier ceza yayı önünden sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
43. dakikada Alanyaspor sol kanattan pası alan Balkovec topu sağına çekip arka direğe orta gönderdi. Arka direkte Anderson sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi: 3-0
59. dakikada Alanyaspor'da Augusto'nun penaltı noktasının biraz önünde çevirdiği topa Sisto vurdu. Ancak top auta çıktı.
63. dakikada Belediye Kütahyaspor oyuncusu Yekta'nın ceza sahası içine koşan Berkant'ın topu kontrol etmesiyle sert şutunda top ağlara gitti. 3-1
80. dakika Alanyaspor'da sol kanattan gelişen hızla atakta ceza sahasının içinde Oğuz Aydın'ın verdiği pasla Anderson topu ağlara gönderdi. 4-1
Hakemler: Alper Akarsu, Özcan Sultanoğlu, Buğra Can Semercioğlu
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto (Oğuz Aydın dk. 64), Lima, Furkan Bayır, Balkovec, Emirhan Çavuş (Novais dk. 64), Richard (Fer dk. 64), Yunus Bahadır, Janvier (Eren Altıntaş dk. 75), Sisto, Anderson (Cordova dk. 84)
Yedekler: Yavuz Aygün, Efecan Karaca, Joa Pedro Barbadas, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Yusuf Özdemir
Belediye Kütahyaspor: Serkan Demirol, Melik Can Şahin (Eyüp Poyraz dk.46), Doğancan Kılıç, Samet Cantürk, Cihangir Çağlıyan (İsmet Benli dk. 84), Haktan Çakır, Yunus Özdemir (Halil İbrahim Pekşen dk. 46), Berkant Şahin Kök, Bilal Şeflek( Yekta Sönmez dk. 46), Muhammed Burak Taşdemir(Arda Keser dk. 46), Can Muhammed Vural
Yedekler: Taylan Arman, Ömer Memiş, Anıl Kerem Dönmez, Berat Kartal, Denizalp Özdemir, Eyüp Poyraz
Goller: Sisto (dk. 27), N. Janvier (dk. 34), Anderson (dk.43), Anderson Silva (dk.80) (Alanyaspor), Berkant Şahin Kök (dk. 63) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı kartlar: J.Balkovec, Sisto (Alanyaspor), Melik Can Şahin, Yekta Sönmez, Can Muhammet Vural( Belediye Kütahyaspor) - ANTALYA