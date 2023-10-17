Süper Lig'den 10 takım var! Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Taner Senseven, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

MAÇLAR 31 EKİM'DE BAŞLIYOR

Bu turda Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10, TFF 3. Lig'den 12 ve 2. eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

"SÜRPRİZLERE ÇOK AÇIK"

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nın 62. kez düzenlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye Kupası çok keyif verir, futbolun doğasına uygun bir seyir gösterir. Tek maçlık müsabakalarda her zaman iddia vardır. Favori takım yenilebilir, bu da futbol adına özel bir durumdur. Şimdi de sürprizlere çok açık. Bu kupanın 16 şampiyonu var. Bu şampiyonların 5 tanesi lig şampiyonu da oldu. Bölgesel Amatör Lig'in devreye girmesiyle 81 ili kucaklayan bir yapı oluştu. Cizre, Amasya, Boyabat gibi gruplara yükselip Süper Lig takımlarıyla eşleşen ekipler oldu." ifadelerini kullandı.

"UEFA SIRALAMASINDA YUKARIYA ÇIKMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Türk futbolunun son dönemde başarılı bir dönem geçirdiğinin de altını çizen Düşmez, şunları söyledi:

"Bundan iki gün önce Konya'da yaşadığımız başarı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt gidecek olmamız çok değerli. Kulüplerin başarıları çok önemli. UEFA sıralamasında yukarıya çıkmamız çok kıymetli. Büyük mesai harcanıyor, kulüplerle yakın ilişkiler kuruluyor. Bu noktada ciddi bir ivme kazanıldığını düşünüyoruz."

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu: