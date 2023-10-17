Süper Lig'den 10 takım var! Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Süper Lig'den 10, toplam 68 takımın mücadele edeceği karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Taner Senseven, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Bu turda Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10, TFF 3. Lig'den 12 ve 2. eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nın 62. kez düzenlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye Kupası çok keyif verir, futbolun doğasına uygun bir seyir gösterir. Tek maçlık müsabakalarda her zaman iddia vardır. Favori takım yenilebilir, bu da futbol adına özel bir durumdur. Şimdi de sürprizlere çok açık. Bu kupanın 16 şampiyonu var. Bu şampiyonların 5 tanesi lig şampiyonu da oldu. Bölgesel Amatör Lig'in devreye girmesiyle 81 ili kucaklayan bir yapı oluştu. Cizre, Amasya, Boyabat gibi gruplara yükselip Süper Lig takımlarıyla eşleşen ekipler oldu." ifadelerini kullandı.
Türk futbolunun son dönemde başarılı bir dönem geçirdiğinin de altını çizen Düşmez, şunları söyledi:
"Bundan iki gün önce Konya'da yaşadığımız başarı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt gidecek olmamız çok değerli. Kulüplerin başarıları çok önemli. UEFA sıralamasında yukarıya çıkmamız çok kıymetli. Büyük mesai harcanıyor, kulüplerle yakın ilişkiler kuruluyor. Bu noktada ciddi bir ivme kazanıldığını düşünüyoruz."
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
- MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor
- Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor
- Boluspor-Karaman FK
- Adanaspor-Hacettepe 1945 SK
- GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor
- Gaziantep FK-Efeler 09 Spor
- Ümraniyespor-Orduspor 1967
- Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu
- Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK
- Somaspor-Talasgücü Belediyespor
- Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor
- İstanbulspor-Kepezspor
- Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor
- Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor
- Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor
- Menemen FK-Nevşehir Belediyespor
- Etimesgut Belediyespor-Bigaspor
- Tuzlaspor-Güneş Holding Çankaya SK
- Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı
- Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor
- Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK
- Manisa FK-Pazarspor
- İnegölspor-Belediye Derincespor
- EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor
- Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
- Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor
- Atakaş Hatayspor-Sarıyer
- Altay-Aliağa Futbol
- Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor
- Erzurumspor FK-Diyarbekirspor
- Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor
- Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor
- TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor
- Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK