Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesi Trabzonspor ve Galatasaray Zemin Kontrolü Yaptı
Trabzonspor ve Galatasaray futbolcuları, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda sahaya inerek zemini inceledi. İki takım 20. kez karşı karşıya gelecek.
ZİRAAT Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray futbolcuları, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda sahaya inerek zemini kontrol etti.
Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalinde 20'nci kez birbirlerine rakip olacak. Saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi her iki takımın oyuncuları stadyuma geldi. Trabzonspor ve Galatasaray oyuncuları, sahaya çıkarak zemini inceledi ve birbirleriyle sohbet etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor