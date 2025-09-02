Haberler

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Eylül'de

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da yapılacak. Kura çekimine 78 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kura çekimini 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
