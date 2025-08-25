Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Programı Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Maçlar 2-4 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 1. eleme turunun programı şöyle:

2 Eylül Salı:

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

3 Eylül Çarşamba:

14.00 Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor (Kars Müstakil Atletizm Pisti)

15.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor (Stat belli değil)

15.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)

15.00 Alanya 1221-Muğlaspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK (Aliağa Atatürk)

15.00 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Beykoz İshaklıspor (Bolluca)

15.00 Bartınspor-Anadolu Üniversitesi (Bartın Atatürk)

15.00 Bayburt Özel İdarespor-Giresunspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kepezspor (Bucak İlçe)

15.00 Çankırı Futbol SK-Ankara Demirspor (Çankırı Atatürk)

15.00 Dersimspor-Adanaspor (Tunceli Atatürk)

15.00 Diyarbekirspor-Bitlis 1916 (Stat belli değil)

15.00 Edirnespor-Somaspor (Edirne Şehir)

15.00 Etimesgut SK-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Güzide Gebze SK-Bulvarspor (Stat belli değil)

15.00 İnkılap Futbol SK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Stat belli değil)

15.00 Kahta 02 Spor-İskenderunspor (Kahta İlçe)

15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahanspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Kestel Çilek SK-Uşakspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Kırklarelispor-Galata SK (Kırklareli Atatürk)

15.00 Kurtalanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Kurtalan İlçe)

15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor (Stat belli değil)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Tokat Belediyespor (Erbaaa İlçe)

15.00 Muşspor-Şırnak Petrol SK (Muş Şehir)

15.00 Smart Holding AŞ Çayelispor-Şiran Yıldız SK (Çayeli İlçe)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Ezinespor (İnegöl İlçe)

15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor (Stat belli değil)

16.30 Sinopspor-Orduspor 1967 (Sinop Şehir)

19.00 Bornova 1877-Afyonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Ülkea Nazillispor (Stat belli değil)

19.00 Fethiyespor-Söke 1970 (Fethiye İlçe)

19.00 Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor (Yeni Karaman)

20.00 MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu (Eryaman)

4 Eylül Perşembe:

14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)

16.30 Isparta 32-Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK (Isparta Atatürk)

19.00 Erciyes 38-Türk Metal 1963 (RHG Enertürk Enerji)

21.00 Bursaspor-Söğütspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine aynı kent yine aynı skandal: Kadınlar mermilerin arasında kaldı

Yine aynı kent yine aynı skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.