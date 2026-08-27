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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Kurası Çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Kurası Çekildi
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TFF Riva Tesisleri'nde yapılan kurayla 40 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların galibi 2. tura yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Murat Şahin, Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile TFF yöneticileri, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesinde konuşan TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, bu yıl 65. kez düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm kulüplere başarılar diledi. Şahin, "Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nden 20 takımımızın da yer alacağı 1. eleme turu ile kupa heyecanını başlatıyoruz. Bu yıl 65. kez düzenleyeceğimiz Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Kura çekiminin kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu tarafından teknik bilgilendirme yapıldı. Daha sonra gerçekleştirilen kura çekimiyle 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

40 takım mücadele edecek

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre bölgesel olarak oynanacak karşılaşmalarda, kurada küçük numarayı çeken takım ev sahibi olacak. Müsabakalarını kazanan 20 takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turuna yükselecek.

Tören, eşleşmelerin belirlenmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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