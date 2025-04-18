Zeytinburnu Spor Merkezi Açıldı

Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı.

Zeytinburnu Meydanı ile Zeytinburnu Millet Bahçesi yanında yer alan merkezin açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra bakan yardımcısı Safa Koçoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nun kendisi için özel bir ilçe olduğunu belirtti.

Zeytinburnu'nu sokak sokak bildiğini, gençlik döneminde bu bölgede futbol oynadığını, hakemlik yaptığını dile getiren Bakan Bak, "Biraz önce eski dostlarımı gördüm. Buraya yabancı değiliz. Zeytinburnu'nda çok güzel işler yaptık. Evimize geldik, çok güzel bir ortam var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak belediyelerimizle güzel projeler yapıyoruz. Burası eskiden emniyet müdürlüğüydü, şimdi spor merkezi oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok büyük tesislerin yapıldığının altını çizen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, buradaki sahalarda futbol oynaması, İstanbul'un dört bir yanında sporla iç içe olması nedeniyle spora ayrı bir destek veriyor. Dünyanın en modern stadyumları Türkiye'de. Pek çok tesis yapılıyor. Bu tesislerde ülkenin gençleri spor yapıyor. Zeytinburnu'nda Avrupa'nın ve dünyanın en modern iki büyük tesisi var. Birisi, açılışının geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldığı Basketbol Gelişim Merkezi. İçerisinde 3 büyük salon bulunan, basketbol lisesi olan Avrupa'nın ve dünyanın en modern basketbol tesisi burada. Yine Avrupa'nın en önemli buz tesisi olan Buz Adası da Zeytinburnu'nda. Pek çok mahallede tesisler yapıldı. Veliefendi'deki havuz da yakında açılacak."

"Bizim birinci işimiz bağımlılıkla mücadele etmek"

Tesislerin yapımının devam edeceğini, Zeytinburnu'nda da yapılacak tesislerin olduğunu belirten Bakan Osman Aşkın Bak, bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

İstanbul Valiliği'yle proje gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Bak, şunları söyledi:

"İstanbul'daki bütün çocukların spor yapmasını istiyoruz. Bunun için de gerekli malzeme desteğini veriyoruz. Tesislerimizi açalım, çocuklar gelsin, basketbol oynasın, güreş yapsın, bütün sporlarda aktif olsunlar. Spor yapan çocuğun öz güveni artar. Bizim birinci işimiz bağımlılıkla mücadele etmek. Dijital bağımlılık olsun, madde bağımlılığı olsun, her konuda biz önleyici taraftayız. Sporla çocukları kötü alışkanlıklara karşı korumaya çalışıyoruz. Türkiye'de şu anda 11 milyonun üzerinde çocuk yüzme öğrendi. Bu dönemde yapılan havuz sayısı 800. Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların spor yapmasını, ülkesini sevmesini, topluma fayda sağlamasını istiyoruz. Yapmamız gereken toplumun dinamik gençlerini spora yönlendirmek. Biz büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. Hep beraber ülkemizin sporda da gelişmesini istiyoruz. Bu tesis hayırlı uğurlu olsun."

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın İstanbul'u çok iyi bilmesinin kendileri için avantaj sağladığını söyledi.

Spor başta olmak üzere Bakan Bak'ın birçok konuda kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Vali Gül, "Sayın Bakanımız, spor başta olmak üzere gençleri ilgilendiren her konuda meselelerin çözülmesine büyük katkı sağlıyor. Tesis yapmak çok kıymetli. Belediye başkanımızın heyecanını gördük. Bu tesislerin kullanılması ve değerinin bilinmesi daha da önemli. Bakanlığımızın bizlere aktardığı kaynakla, spor yapan herkesin ihtiyaçlarını temin ettik. Bu tesiste emeği geçen herkese teşekkür ederim, tesisimizin hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Zeytinburnu'na kazandırdıkları spor merkezi için mutlu olduklarını belirterek "Zeytinburnu'na eklediğimiz yeni bir güzelliğin başlangıcı için bir aradayız. Bu binada uzun yıllar Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü hizmet verdi. İçişleri Bakanlığımızla birlikte yeni emniyet binamızı yaptık. Burası açığa çıktı. Zeytinburnu'nda sporu her yaş grubuna erişilir hale getiriyoruz. Her yıl yaklaşık 5 bin çocuğumuza futbol dışında 10 branşta profesyonel eğitim veriyoruz. İşte açığa çıkan bu alanı yeni bir imkan olarak değerlendirmek üzere spor merkezi olarak tasarladık, bugün hizmete açıyoruz, hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tesis hizmete açıldı.